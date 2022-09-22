Американский политолог Беннет считает, что россиянам не стоит бояться частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский политолог Скотт Беннет считает, что россиянам не стоит бояться частичной мобилизации.Частичная мобилизация действительно необходима из-за с каждым днем увеличивающихся нападок Запада. Если вдруг произойдет эскалация конфликта НАТО, Россия будет готова отразить атаки, убежден Беннет.

«Россия не призывает на службу обычных фермеров или работников, она призывает именно тех, кто уже имеет военную подготовку. Российские Вооруженные силы будут обучать и подготавливать тех, кого призывают для того, чтобы подготовить их как защитные войска, если Россия будет в опасности», — сказал он в беседе с "Пятым каналом".

При этом он отметил, что по военной мощи и потенциалу у России нет равных.

Как напоминает RT, Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. В ходе обращения к гражданам глава государства отметил, что это решение принято для обеспечения безопасности народа России и людей на освобождённых территориях.

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