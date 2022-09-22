Власти Запорожья заявили, что ВСУ станут оккупантами, оставшись в регионе после референдума

В случае вхождения Запорожской области в состав России украинские войска на ее территории станут оккупантами. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Украинские войска должны покинуть Запорожскую область, иначе после включения региона в состав России по итогам референдума они станут оккупантами. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

Чиновник подчеркнул, что в таком случае действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона будут восприняты как агрессия против России со всеми вытекающими из этого последствиями.

Отметим, что российскими военными и союзными силами освобождено примерно три четверти территории Запорожской области. Остальная часть находится под контролем украинских войск.

Как ранее писал сайт KP.RU, референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Напомним, Владимир Рогов рассказал, что население России после проведения референдумов о включении в состав страны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может увеличиться на 5-6 миллионов человек.