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Здоровье22 сентября 2022 4:31

Геронтолог Прощаев посоветовал включить рыбу и белое мясо в меню для профилактики деменции

Врач подчеркнул, что необходимо есть достаточно богатой белком пищи, исходя из пропорции один грамм белка на килограмм массы тела
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Геронтолог Прощаев посоветовал включить рыбу и белое мясо в меню для профилактики деменции

Геронтолог Прощаев посоветовал включить рыбу и белое мясо в меню для профилактики деменции

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что для профилактики деменции нужно питаться сбалансированно, сократить процент сладостей в рационе и включить в меню рыбу и белое мясо.

В беседе с Lenta.ru специалист объяснил, что среди факторов риска развития деменции выделяют сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, проблемы с почками, печенью и другими органами, злоупотребление алкоголем. Чтобы избежать болезней сосудов, ведущих к нейродегенеративным расстройствам, нужно употреблять с пищей достаточное количество витаминов, микроэлементов, белка, клетчатки и омега-3 кислот, ограничивая при этом продукты с высоким содержанием простых сахаров и насыщенных жиров.

Врач подчеркнул, что необходимо есть достаточно богатой белком пищи, исходя из пропорции один грамм белка на килограмм массы тела.

Ранее профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев напомнил о способах профилактики деменции. По его словам, можно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов. Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу больше растительных масел, рассказывает RT.

До этого врач-невролог Rлиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Ксения Шевцова заявила, что снизить риски развития сосудистой деменции поможет профилактика болезней сердца. о ее словам, улучшить кровоснабжение головного мозга и отсрочить наступление сосудистой деменции помогут ежедневные прогулки и регулярная физическая активность. Кроме того, врач посоветовала заниматься когнитивным тренингом — изучать стихи или иностранные языки, передают "Известия"