Геронтолог Прощаев посоветовал включить рыбу и белое мясо в меню для профилактики деменции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что для профилактики деменции нужно питаться сбалансированно, сократить процент сладостей в рационе и включить в меню рыбу и белое мясо.

В беседе с Lenta.ru специалист объяснил, что среди факторов риска развития деменции выделяют сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, проблемы с почками, печенью и другими органами, злоупотребление алкоголем. Чтобы избежать болезней сосудов, ведущих к нейродегенеративным расстройствам, нужно употреблять с пищей достаточное количество витаминов, микроэлементов, белка, клетчатки и омега-3 кислот, ограничивая при этом продукты с высоким содержанием простых сахаров и насыщенных жиров.

Врач подчеркнул, что необходимо есть достаточно богатой белком пищи, исходя из пропорции один грамм белка на килограмм массы тела.

Ранее профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев напомнил о способах профилактики деменции. По его словам, можно придерживаться средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов. Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу больше растительных масел, рассказывает RT.

До этого врач-невролог Rлиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Ксения Шевцова заявила, что снизить риски развития сосудистой деменции поможет профилактика болезней сердца. о ее словам, улучшить кровоснабжение головного мозга и отсрочить наступление сосудистой деменции помогут ежедневные прогулки и регулярная физическая активность. Кроме того, врач посоветовала заниматься когнитивным тренингом — изучать стихи или иностранные языки, передают "Известия"