Глава Самарской области поздравил сотрудников РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты «Союз 2-1» с пилотируемым кораблем

Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ Прогресс с успешным пуском ракеты-носителя Фото: правительство Самарской области

Ракета-носитель «Союз 2.1, сделанная на самарском РКЦ Прогресс, успешно стартовала в космос вместе с пилотируемым кораблем «К.Э. Циолковский». Он доставит до МКС экипаж из трех космонавтов, которым предстоит провести на орбите 188 суток. Поздравил коллектив РКЦ Прогресс, а также работников ПАО Кузнецов и Тяжмаша с успешным запуском глава Самарской области Дмитрий Азаров.

- Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире, - подчеркнул губернатор.

Он напомнил о том, что именно на самарской земле построили ракету, на которой отправился в космос первый человек Юрий Гагарин. Ракеты-носители, которые делают на РКЦ «Прогресс» десятилетия служат стране. Только в 2021 году предприятие обеспечило 22 пусковые кампании.

- Завтрашний день обеспечен государственными заказами. Ваша работа, ваши смелые решения, ваши идеи нужны нашей стране. По-прежнему космос работает на мир, космос является защитой для нашей страны, а значит, хранит мир на нашей земле. И я хочу пожелать вам крепкого здоровья и новых, по-настоящему космических высот, - отметил глава региона.

После успешного запуска он пообщался с представителями трудового коллектива, наградил специалистов Байконурского филиала АО «РКЦ "Прогресс"», ПАО «РКК "Энергия"» и АО «ЦЭНКИ» и пообщался с членом дублирующего экипажа Олегом Кононенко, который в свое время работал на Прогрессе. Губернатор подчеркнул, что самарцы гордятся работой предприятия.

- Для РКЦ «Прогресс» и Байконурского филиала очень важно понимать, что руководство области и люди Самарской области следят за нашей работой и успехами, - ответил от лица всех коллег руководитель РКЦ Дмитрий Баранов.