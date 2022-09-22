Курс рубля продолжит боковое движение на этой неделе, прогнозирует эксперт Фото: Иван ВИСЛОВ

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов озвучил прогноз курса рубля на эту неделю. Его слова приводит агентство "Прайм".

По оценке эксперта, серьезных скачков в парах с долларом, евро и юанем не ожидается, рубль продолжит боковое движение в ранее сформированных диапазонах.

Антонов отметил, что российская валюта достаточно крепка, и в среднесрочной перспективе ожидается ее дальнейшее укрепление.

По его словам, негативное влияние на курс рубля может оказать падение стоимости нефти.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин спрогнозировал, что по позициям рубля ударит возобновление покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила.

По его словам, еще одно событие, которое повлияет на рубль – это старт налогового периода, что традиционно поддерживает рубль. Экспортеры продают валюту, чтобы заплатить взносы в ФНС. В связи с этим до конца сентября возможны колебания в диапазоне 58–65 рублей, ожидает Бабин.