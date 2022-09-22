Власти КНДР отрицают поставки вооружения Российской Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти КНДР сообщают, что страна никогда не поставляла и не планирует поставлять вооружение России. Соответствующую информацию распространило южнокорейское информагентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление "высокопоставленного военного КНДР", опубликованное в Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

«Недавно США и другие враждебные силы говорили о "нарушении резолюции" Совбеза ООН, распространяя "слухи о сделках с оружием" между КНДР и Россией. Мы никогда ранее не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать»,— заявил заместитель генерального директора Главного бюро оборудования министерства обороны Северной Кореи.

В руководстве КНДР полагают, что слухи о возможных военных поставках РФ со стороны Северной Кореи активно распространяются в западной прессе с подачи высшего руководства США. Северокорейские власти просят не доверять подобным сообщениям, которые, по их утверждения, не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее власти КНДР официально признали независимость Донецкой и Луганской народных республик и начали активное экономическое и политико-дипломатическое сотрудничество с Донбассом. В частности, в августе глава ДНР Денис Пушилин сообщал о договоренности с руководством КНДР о прибытии в Донецк большой группы северокорейских рабочих-строителей, который будут участвовать в восстановлении городов Донбасса, пострадавших в ходе боевых действий.