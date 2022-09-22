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Общество22 сентября 2022 6:29

Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание призывной комиссии республики

Обсуждены вопросы организации частичной мобилизации граждан
Мария МАКАРОВА
Глава Якутии Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев

22 сентября глава Якутии Айсен Николаев провел заседание призывной комиссии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На заседании были обсуждены вопросы организации частичной мобилизации граждан. В Якутии будет в полном объеме оказано содействие военным комиссариатам в ее проведении.

Отраслевым министерствам и управлениям федеральных органов поручено организовать транспортировку призываемых по мобилизации до призывных пунктов в городе Якутске. Также ими будет обеспечиваться работа медицинских комиссий, соблюдение общественного правопорядка и противопожарной безопасности на призывных пунктах.

Глава Якутии возглавляет призывную комиссию региона с 2018 года. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Это прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Отмечается, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.