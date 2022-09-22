Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание призывной комиссии республики

Глава Якутии Айсен Николаев

22 сентября глава Якутии Айсен Николаев провел заседание призывной комиссии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На заседании были обсуждены вопросы организации частичной мобилизации граждан. В Якутии будет в полном объеме оказано содействие военным комиссариатам в ее проведении.

Отраслевым министерствам и управлениям федеральных органов поручено организовать транспортировку призываемых по мобилизации до призывных пунктов в городе Якутске. Также ими будет обеспечиваться работа медицинских комиссий, соблюдение общественного правопорядка и противопожарной безопасности на призывных пунктах.

Глава Якутии возглавляет призывную комиссию региона с 2018 года. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Это прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Отмечается, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.