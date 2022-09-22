В Соединенных Штатах предрекли Европе "тяжелую борьбу за выживание" без российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка Украины странами Европы оказалась под угрозой из-за последствий антироссийских санкций, особенно дефицита газа из России. Информацию об этом распространил американский журнал Foreign Policy.

Как пишет автор статьи Кристина Лу, страны Евросоюза столкнулись со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и целые производственные отрасли. По ее данным, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет.

Автор материала уточняет, что в ближайшее время счета за электроэнергию в ЕС существенно вырастут, огромное количество рядовых европейцев и бизнесменов попросту не смогут их оплачивать - в связи с этим, по мнению Лу, Евросоюз предстоящей зимой неизбежно ждет "тяжелая борьба за выживание" в случае прекращения поставок российского газа.

РФ (в лице вице-премьера России Александра Новака) ранее официально дала понять, что готова остановить поставки своего топлива тем странам, которые поддержат возможное введение потолка цен на российские нефть и газ.

Кроме того, как отмечают эксперты, поводом для потенциальной остановки поставок газа из РФ в страны ЕС может стать отказ многих западных чиновников и компаний от предложенной Москвой новой схемы оплаты поставок российского топлива (согласно ей, платить за российский газ все без исключения недружественные РФ страны обязаны исключительно в рублях).