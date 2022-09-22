Импорт алкоголя крупными ретейлерами России за три месяца снизился на 60-100%

Поставки игристых вин из региона Шампань полностью прекратились. Фото: Cup of Couple, pexels.com

Объем импорта алкоголя крупными торговыми сетями России с июня по август 2022 года сократился на 60-100% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В частности, полностью прекратились поставки игристых вин из региона Шампань. Сокращение закупок виски из-за рубежа составило 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%, уточнили в АКОРТ.

Это привело к уменьшению ассортимента зарубежного спиртного. Так, разнообразие игристых вин из Шампаня на прилавках сократилось на 95%, виски и французского коньяка – на 50%, пива – на 40%.

На фоне этой тенденции ретейлеры прогнозируют дальнейшее падение ассортимента. По оценкам участников рынка, в ближайшие три месяца оно составит порядка 40-50%.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о возможности включения алкоголя в перечень параллельного импорта нужно принять до конца сентября текущего года. В качестве аргумента министр указал на то, что ритейлерам нужно успеть закупиться к новогодним праздникам.