Bloomberg: Минфин США ищет специалиста по санкциям на фоне "усиления давления" на Россию

Власти США готовятся к резкому ужесточению антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя для анализа возможных эффектов от антироссийских санкций для американского бизнеса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на описание вакансии.

«Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей», — отмечается в материале американского издания. В статье также говорится о том, что поиск вакансии начат Минфином Соединенных Штатов на фоне сообщений о возможном "усилении давления" Вашингтона на Москву.

По данным агентства, американские власти намерены нивелировать последствия все возможные негативные последствия антироссийских санкций для бизнесменов США.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США намерены продолжать наращивать санкционное давление на Россию.

В Госдепе Соединенных Штатов при этом подчеркнули, что никакой речи об отмене антироссийских санкций США не будет идти до окончания "горячей фазы" конфликта на Украине. В связи с этим в американском внешнеполитическом ведомстве допустили, что ужесточение уже введенный санкций против РФ вполне может произойти буквально "в любой момент".