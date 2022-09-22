Эксперт Литвиненко объяснил, подпадут ли под частичную мобилизацию женщины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 сентября президент объявил о частичной мобилизации. Полковник запаса, военный эксперт, кандидат военных наук Виктор Литвиненко ответил, подпадут ли женщины под данный приказ.

Пока никаких ограничений на выезд из страны не водилось, все поездки по туристическим путевкам могут совершаться как раньше. Но в будущем, предполагает эксперт, они могут быть введены для граждан призывного возраста.

Вполне возможно, что данные ограничения коснутся турбизнес, заявки на туристические визы для данной категории граждан будут отклоняться.

Что касается возможной мобилизации женщин, то эксперт заверил, что они не попадают под данную категорию. Если женщина военнообязанная и находится в составе госпитале или медсанбата, который направляется в зону вооруженных действий, то она может быть переброшена.

А вот обычных женщин среди гражданского населения мобилизовывать не будут. Полковник запаса отметил, что только в одном условии женщина может быть мобилизована, если сама изъявит желание. Но для этого нужно будет прийти в военкомат и написать объяснение, что толкает ее на данный шаг.

- После уже военкомат принимает решение, какую должность ей предложить. Так как решение добровольное, то женщина сама в праве решать: соглашаться или нет, - сказал Пятому каналу военный эксперт.

Литвиненко также полагает, что офицеров старше 45 лет призывать не станут, так как сейчас нужны определенные военные учебные специальности. Это механики, водители, снайперы, специалисты в технические службы по ремонту техники и вооружения, гранатометчики, связисты, наводчики.

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