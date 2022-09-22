ПСБ запустил новый страховой сервис для военнослужащих

Пакет страхования «Для сильных людей» позволяет клиенту получать персональные консультации и оперативную помощь в режиме 24/7 в решении целого спектра жизненных вопросов: телемедицинские консультации, страховое возмещение при наступлении несчастного случая, помощь при оформлении налоговых вычетов и социальных льгот, техпомощь на дорогах, подвоз топлива и вызов эвакуатора, сервис по приемке жилья и перепланировке квартиры, помощь в решении бытовых вопросов, бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр Ivi и многое другое.

Оформить сертификат на страховой сервис можно дистанционно в мобильном или интернет-банке ПСБ, а также в любом отделении. В зависимости от объема услуг клиент может выбрать один из трех сертификатов стоимостью от 5 до 15 тысяч рублей. Сертификат действует в течение года с момента активации.

«Люди, чья профессиональная деятельность зачастую предполагает ненормированный график, не имеют достаточно времени на решение различных бытовых вопросов. Поэтому мы вместе с нашими страховыми партнерами запустили комплексный сервис поддержки для клиентов-военнослужащих, а также сотрудников МЧС и МВД России, Росгвардии. Новая услуга обеспечит надежную страховую защиту и оперативную помощь профильных специалистов в решении различных бытовых, юридических, медицинских вопросов, позволит избежать неоправданных расходов и существенно сэкономит время в сложной жизненной ситуации. Обратившись по страховке, клиент получает пошаговую инструкцию действий и оперативную помощь - будь то помощь при наступлении несчастного случая или болезни, поломке на дороге, перепланировке квартиры или оформлении налогового вычета. Наша цель – повышать доступность финансовых сервисов в любых каналах банковского обслуживания, учитывая потребности каждого клиента», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.