"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Курской области до 7 октября 2022

Высокий уровень террористической опасности объявлен в Курской области до 7 октября 2022 года Фото: Александр ГЛУЗ

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Курской области еще на две недели - до 7 октября 2022 года. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Старовойт. Об этом сообщает "КП-Курск".

"Действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября", - написал Старовойт в социальных сетях в четверг.

Этот особый режим означает, что правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности общества и государства.

Сохранять бдительность рекомендуется не только правоохранителям, но и всем гражданам. В частности, следует информировать силовиков о всех подозрительных вещах и явлениях, которые они замечают.

Как пишет сайт "КП-Белгород", аналогичное решение принято и на территории Белгородской области. Такие данные озвучил глава региона Вячеслав Гладков.