В Госдуме призвали не допустить банкротства стратегических предприятий России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме призвали не допустит банкротства стратегических предприятий России. Глава Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что нужно максимально быстро создать условия для привлечения инвесторов в сферу государственно-частного партнерства (ГЧП).

- Особое внимание уделят совершенствованию механизма финансового оздоровления стратегических предприятий с целью предотвращения их банкротства, - сказал парламентарий NEWS.ru.

В текущих условиях в Госдуме напомнили руководителям организаций об ответственности за срывы исполнения гособоронзаказа.

Кроме того, Владимир Путин ранее подчеркнул, что необходимо наращивать мощности стратегических предприятий, особенно во время частичной мобилизации.

- В работе над законодательством в сфере ГЧП сделают упор на привлечение частных инвестиций, — заключил депутат.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам, главной темой которого стала ситуация на Украине и частичная мобилизация граждан.