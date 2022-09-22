Андрей Костин считает, что некоторые сотрудники финансовой сферы РФ под мобилизацию попасть не должны Фото: REUTERS

Глава российского госбанка ВТБ Андрей Костин рассчитывает, что часть сотрудников финсектора получат отсрочку от объявленной в РФ частичной мобилизации.

Как передает информагентство ТАСС, по мнению Андрея Костина, отсрочку от призыва в рамках мобилизации должны обязательно получить сотрудники финансового сектора "из критически важных сфер".

"Я думаю, что по любому для финансового сектора будут определенные категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку, которые не будут призываться", - пояснил банкир.

Какие именно сотрудники могут попасть в эту категорию и рассчитывать на отсрочку от мобилизации, Костин уточнять не стал.

Об объявлении в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года объявил президент страны Владимир Путин. По его словам, это вынужденное и крайне необходимое решение.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе уже начавшихся в России "плановых мобилизационных мероприятий" планируется призвать в ряды Вооруженных сил страны порядка 300 тысяч резервистов. При этом призыв новобранцев в армию не будет происходить одномоментно, подчеркнул Шойгу.