Союзные силы освободили Жованку в ДНР

Союзные силы ЛНР, ДНР и России освободили Жованку. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российских военных освободили населенный пункт Жованка в Бахмутском районе ДНР. Об этом сообщает штаб территориальной обороны республики в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила Жованку", - уточнили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе союзные силы Донецкой и Луганской народных республик освободили Николаевку и Николаевку Вторую, расположенные в ДНР.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ЛНР "практически полностью очищена" от украинских националистов, в то время как бои в ДНР продолжаются. Глава государства также высоко оценил роль "профессиональных военнослужащих и добровольцев", которые "по зову сердца встали на защиту Донбасса".