Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая выступила с громким заявлением по поводу возможного применения США биологического оружия Фото: из соцсетей

Пентагон активно работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, сообщила вице-спикер Государственной думы РФ, депутат-единоросс Ирина Яровая.

«Военно-биологическая активность Пентагона на Украине и в мире может расцениваться как подготовка к новому формату незаметного военно-биологического вторжения», — цитирует Яровую, которая также является сопредседателем парламентской комиссии РФ по расследованию деятельности американский биолабораторий на Украине, пресс-служба Госдумы РФ.

Фактически, по ее словам, Соединенными Штатами формируется новая глобальная сеть непредсказуемых источников смертельной опасности для всего человечества.

Ранее российские власти публично заявили о том, что США разместили масштабную сеть опасных биолабораторий у границ РФ. В частности, получить информацию об этом удалось в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

По данным российского министерства обороны, в данных лабораториях под эгидой Пентагона ведется (или активно велась ранее) работа с различными опасными вирусами. Американская сторона при этом утверждает, что все биолаборатории действуют исключительно "в интересах безопасности США и их союзников", и категорически отвергает версию о возможном создании в этих учреждениях какого-либо биологического оружия.