Глава Амурской области Василий Орлов: «Безотходное производство с высоким спросом на продукцию необходимо развивать и поддерживать»

«Амурпеллет» выпускает пеллеты для отопления из отходов деревообработки. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Безотходное производство в Амурской области необходимо развивать и поддерживать, отметил глава региона Василий Орлов. Губернатор 22 сентября посетил крупное предприятие по выпуску топливных пеллет в селе Коховка Ромненского района. Компания имеет полный цикл производства - от вырубки леса до переработки отходов. Каждый год предприятие заготавливает 50 тысяч кубометров древесины. Отходы, вплоть до опилок, отправляются на переработку. В 2015 году компания прибрела установку по производству пеллетов. Сегодня ООО «Амурпеллет» выпускает от 3,5 до 4 тысяч тонн топливных гранул в год.

Василий Орлов обсудил с руководством предприятия вопросы модернизации и расширения производства.

«Безотходное производство с высоким спросом на продукцию в регионе необходимо развивать и поддерживать. Предприятие имеет большой потенциал роста и в перспективе может увеличить производство втрое. У компании не возникает вопросов по сбыту продукции, рынок пеллетов сформирован, есть свои покупатели. Перед профильными министерствами поставлена задача оказать возможную господдержку», - рассказал Василий Орлов.

Продукция «Амурпеллет» реализуется как в Приамурье, так и за пределами региона, в Хабаровском и Приморском краях. Потребители покупают пеллеты для отопления домов и частных котельных. В качестве сырья для производства используются отходы деревообработки головного предприятия компании. «Амурпеллет» перерабатывает около 3,5 тысяч кубометров опилок и горбыля в год.