Суточное число госпитализаций больных коронавирусом в России уменьшилось Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявлено 53 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг, 22 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в заявлении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5994 случая. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3865. Тройку замыкает Воронежская область, где зарегистрировали 2091 инфицированного за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа госпитализировано 3719 человек, что ниже в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 106 летальных исходов. Полностью выздоровели 57 019 человек.

Таким образом, по состоянию на 22 сентября общее число заболевших коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 20 641 559. Жертвами инфекции стали 386 447 человек, выздоровело 19 594 562 пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, штаммы коронавируса меняются быстрее, чем у гриппа, о чем свидетельствуют статистические данные. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.