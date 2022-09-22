ТюмГУ и «Сибур» высадили секвестрационную аллею

На карбоновом полигоне ТюмГУ исследуют возможности отдельных видов растений поглощать углекислый газ. Фото: Управление стратегических коммуникаций

На карбоновом полигоне ТюмГУ исследуют возможности отдельных видов растений поглощать углекислый газ.

Тюменский государственный университет и индустриальный партнер «Сибур» открыли секвестрационную аллею. Представители организаций высадили саженцы триплоидной осины на карбоновом полигоне вуза, расположенном в районе озера Кучак. Исследователи отмечают, что этот вид осины быстрее растет, стремительно набирает фитомассу и интенсивно поглощает углекислый газ. Эти качества позволят ему стать важной частью будущих карбоновых ферм, создание которых запланировано на территории области.

Для ТюмГУ работа с небольшим молодым массивом леса и организация инструментальных наблюдений станут подготовкой к открытию первого в регионе крупномасштабного лесоклиматического проекта с потенциальной площадью в сотни и тысячи гектар.

- С делегацией ПАО "Сибур" во главе с М.К. Ремчуковым, директором по устойчивому развитию, приступили к созданию секвестрационной аллеи на полигоне "Кучак". Такое неформальное мероприятие очень хорошо разбавляет деловую программу форума TNF, – отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В рамках Тюменского нефтегазового форума ТюмГУ, «Сибур» и генеральный информационный партнер HeadHunter проводят первый саммит HR-директоров «ЛЮДИ – НОВАЯ НЕФТЬ». Мероприятие нацелено на выделение наиболее актуальных и эффективных методов для подготовки ведущих специалистов нефтегазового сектора. Одним из центральных событий стал круглый стол «Лучшие HR-решения вузов для промышленных компаний». Задача дискуссии – обеспечить синергию заказчика и университетов в сфере менеджмента талантов и повышения качества человеческого капитала.

По информации от пресс-службы ТюмГУ