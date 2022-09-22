Жители ДНР и ЛНР заявляют, что восемь лет ждали, когда их республики смогут стать регионами России Фото: REUTERS

Абсолютное большинство опрошенных граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся в России и готовых принять участие в референдуме, высказываются за присоединение к России. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно данным социологов, 95% готовых принять участие в голосовании хотели бы, чтобы после завершения специальной военной операции ДНР и ЛНР вошли в состав России. 3% хотели бы, чтобы республики стали самостоятельными государствами. Затруднились с ответом 2% опрошенных, уточняют во ВЦИОМе.

Референдумы в обеих республиках Донбасса пройдут с 23 по 27 сентября нынешнего года. Также подобные плебисциты в эти же сроки состоятся в Запорожской и Херсонской областях.

Вскоре после объявления результатов референдума руководители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально принять возглавляемые ими территории в состав России в качестве самостоятельных отдельных субъектов федерации.

Путин ранее публично сообщил, что Россия обеспечит полную безопасность проведения референдума на всех территориях, которые хотят провести голосования о присоединении к РФ.