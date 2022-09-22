Песков заявил, что мобилизация не изменила статус спецоперации на Украине

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не изменила статус специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 сентября 2022 года.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация. Как заявил российский лидер в своем обращении к населению страны, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.

В первую очередь это коснется тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, уточнил глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что перед отправкой мобилизованных россиян в зону проведения спецоперации "пройдет слаживание, экипажей, командование, взвода". "Только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны", - заключил Шойгу.