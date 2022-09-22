Умерла Александра Чебаненко, старейшая участница Великой Отечественной войны

Александра Васильевна Чебаненко - старейший ветеран Великой Отечественной войны, согласно Книге рекордов России. 2 Фото: СОЦСЕТИ

Александра Васильевна Чебаненко - старейший ветеран Великой Отечественной войны, согласно Книге рекордов России. 22 сентября она скончалась на 106-м году жизни. Прискорбные новости губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале.

"Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны", - пишет Моор.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны.

Александра Васильевна Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское (с 1963 года — Долгово) Земетченского района Пензенской области. На службу в армию она поступила 26 июня 1941 года и была в рядах советских войск до 26 января 1946 года. На войне получила ранение.

Александра Васильевна принимала участие в освобождении Киева, Ворошиловграда в составе 117-й, 237-й гвардейской дивизии, 1-го и 4-го Украинского фронтов. И уже будучи старшиной медицинской службы она встретила победу в Германии.

Ее наградили орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

После демобилизации работала на заводе "Запорожсталь", позже переехала в посёлок Междуреченский Кондинского района Тюменской области, а после проживала в Тюмени.

Буквально вчера, 21 сентября, президент России Владимир Путин напомнил, что быть частью российской цивилизации - это счастье, ответственность и долг. “Эта цивилизация наша и за свое отечество, за Родину, которая у нас одна, мы будем бороться”, - сказал лидер РФ. Россияне будут защищать свою родину “во имя наших предков и потомков, ради ее великого будущего”.