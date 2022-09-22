Гендиректор страховой компании заявила, что деньги за отмененные из-за частичной мобилизации туры не вернут

Мобилизация - не страховой случай, поэтому деньги туристам не вернут Фото: Shutterstock

Страховка не покрывает отмененный выезд из-за частичной мобилизации, поэтому деньги за возврат туристы не получат, пишет Ассоциация Туроператоров. По словам гендиректора компании ЕВРОИНС Юлии Алчеевой, частичная мобилизация не является страховым случаем.

Статья 964 Гражданского кодекса РФ предполагает, что возврат суммы за путевку не осуществляется, если клиент отказался от поездки из-за военных действий, а также воздействия ядерного взрыва или радиоактивного заражения, народных волнений, забастовок.

"Таким образом, страховка от невыезда ни в одной компании не покроет никакие действия туриста, повлекшие отмену тура вследствие частичной мобилизации или его невозможности совершить поездку", — поясняют в ассоциации.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил перед гражданами с заявлением о начале частичной мобилизации. По его словам, ВС России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только Украинским войскам, а ведут борьбу с “военной машиной коллективного Запада”, желающего лишить Россию суверенитета.