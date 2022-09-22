Пушилин сообщил, что при обмене пленными с Украиной освободили 56 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При обмене пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военные, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие Вооруженных сил России, сообщил сегодня, 22 сентября, глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин, подписавший указ об обмене.

"Закончился обмен пленными с украинским режимом, были освобождены 56 человек, 55 - военнослужащие, пятеро из них - из Донбасса… Это ребята, рисковавшие своей жизнью, своим здоровьем, освобождая Донбасс, и наш долг был предпринять все возможное, чтобы их освободить", - подчеркнул Пушилин.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.