Белоруссия запретила вывоз ряда товаров из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз из страны целого ряда промышленных товаров, в том числе автомобилей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале в четверг, 22 сентября 2022 года.

Документ включает в себя два списка "невыездной" продукции: один для государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), другой – для стран, которые членами ЕАЭС не являются.

Соответствующее постановление вступает в силу 23 сентября 2022 года и будет действовать полгода.

Списки насчитывают свыше 250 кодов товарной номенклатуры. В их числе легковушки, мотоциклы, тракторы, локомотивы, вагоны, мотоциклы, автопогрузчики, бульдозеры, двигатели, сельхозтехника, электроника, пылесосы, смартфоны, холодильное и морозильное оборудование, медикаменты и другое.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром заявил, что враждебные силы собираются превратить республику в "новую Украину" и присоединить к Североатлантическому альянсу.

Напомним, Александр Лукашенко выразил мнение, что Европа должна уйти от зависимости от Соединенных Штатов и объединиться с Россией. По его оценке, европейские страны не идут на объединение с Москвой, поскольку это противоречит интересам Вашингтона.