Кипр отменил встречу президента с Лавровым после обращения Путина о мобилизации

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса была отменена после обращения президента РФ Владимира Путина в среду, 21 сентября, и указаний со стороны Евросоюза по отмене двусторонних контактов с РФ, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства.

Встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была пройти в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг, 22 сентября 2022 года, уточнил представитель правительства радиовещательной корпорации CyBC.

Как отмечает газета, Кипр также планирует присоединиться к мерам, которые хотят предпринять против России страны Запада в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.