Джозеф Байден Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел (МИД) России поддерживает инициативу президента США Джозефа Байдена о расширении Совета Безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил журналистам заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается, - уточнил Рябков. - Мы считаем, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Соответствующая инициатива озвучена во время выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

Напомним, глава МИД Китая Ван И на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН. Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече лидеров двух стран.