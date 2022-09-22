Аэрофлот вернет мобилизованным деньги за купленные до 21 сентября билеты

“Аэрофлот” производит полный возврат денежных средств за неиспользованные билеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания "Аэрофлот" полностью вернет деньги за авиабилеты мобилизованным гражданам. Обязательным условием, пишут на сайте компании, является оформление покупки до 21 сентября.

“Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету", - пишут на сайте.

В компании заявляют, что признают отказ пассажира, который попадает под частичную мобилизацию. “Аэрофлот” производит полный возврат денежных средств за неиспользованные билеты.

При этом 22 сентября 2022 года Ассоциация Туроператоров заявила, что средства за неиспользованные туры по причине частичной мобилизации не будут возвращены. Обосновывает ассоциация свое решение ссылаясь на статью 964 Гражданского кодекса РФ.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в России. Призыв резервистов осуществляется федеральными военными округами под контролем министра обороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.