Власти Латвии ужесточают визовые ограничения для граждан России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Латвии утвердил поправки в Иммиграционный закон республики, в соответствии с которым там вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан РФ. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на пресс-службу латвийского парламента.

В публикации издания отмечается, что, согласно новой редакции закона, граждане России "больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу сроком до одного года" в случае "наличия работы в Латвии", "права нахождения в республике в связи с работой в удаленном режиме на компанию, зарегистрированную в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития" (ОЭСР).

Ранее Евросоюз с подачи эстонского премьера Каи Каллас обсуждал возможность полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Глава кабмина Эстонии призывала все страны Европы прекратить впускать россиян на свою территорию как минимум до окончания специальной военной операции на Украине.

Однако столь жесткие визовые ограничения для россиян на уровне ЕС приняты не были из-за категорического отказа ряда государств, входящих в союз, согласовать подобные меры. В итоге Евросоюз разрешил отдельным странам устанавливать свои визовые ограничения. В частности, таким правом уже успели воспользоваться государства Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония), а также Польша.