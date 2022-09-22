Мишустин поручил информировать граждан России о частичной мобилизации

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации.

"Важной составляющей объявленной главой государства частичной мобилизации является информирование. Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко вместе с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в оперативные сроки организовать эту работу с использованием имеющихся информресурсов, в частности, "объясняем.рф", чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны

Ранее сайт KP.RU писал о том, как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.