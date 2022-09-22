Песков опроверг сообщения о планах мобилизовать миллион человек

Песков опроверг сообщения о том, что в России предполагается мобилизовать миллион человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информация о призыве в рамках частичной мобилизации миллиона россиян является ложью. Об этом заявил в четверг 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это ложь», - цитирует РИА Новости комментарий пресс-секретаря российского президента относительно появившихся в некоторых СМИ утверждений о том, что под частичную мобилизацию попадут около миллиона граждан РФ.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мобилизация затронет «отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность». Общая численность мобилизуемых составит 300 тысяч человек, уточнил председатель нижней палаты российского парламента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил также, что решение о частичной мобилизации связано с тем, что сейчас де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями.

Почему Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, читайте здесь на KP.RU.