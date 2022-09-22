Глава МИД Австрии отказался поддерживать санкции против России по газу

Александер Шалленберг сказал, что Австрия говорит четкое "нет" предложениям о санкциях против РФ по газу Фото: EAST NEWS

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF сказал, что Австрия говорит четкое "нет" предложениям о санкциях против РФ по газу, потому что существующие пакеты уже носят всеобъемлющий характер. Дальнейшие шаги будут иметь уточняющий характер по перекрытию лазеек, но не в отношении газа.

"Я в прошлом говорил о том, что мы должны обсуждать это (возможное ужесточение санкций – ред.) соответственным образом, а именно - за закрытыми дверьми, но да - мы уже приняли шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас мы можем задуматься о перекрытии лазеек, уточнениях. Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа - тут от Австрии будет четкое "нет". Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер", - сказал министр.

По словам главы МИД, важно следить за тем, чтобы "самим не быть втянутыми в войну". Тактика ЕС в отношении России "до сих пор была верной, нам нужно продолжать следовать ей", считает он.

Сегодня, 21 сентября, в ЕС обсуждался вопрос о грядущих санкциях. При этом принятие решения по установке потолка на нефть нельзя устанавливать в одностороннем порядке со стороны Европы. Этот вопрос нужно выносить на обсуждение в “Большой семерке” и получить международную поддержку, считает представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.