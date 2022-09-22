В Херсонской области предотвратили диверсию ВСУ перед референдумом Фото: REUTERS

Действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Херсонской области, которые, кроме прочего, планировали подорвать ЛЭП, предотвращены в преддверии референдума о вхождении региона в состав России. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Созданы максимально все условия (для безопасного голосования - прим. ред.). Предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп, которые хотели подорвать линии электропередач...", - уточнил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.