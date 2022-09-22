В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совета безопасности ООН

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия поддерживает предложение расширить Совбез ООН. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия поддерживает предложение президента США Джо Байдена о расширении Совета Безопасности ООН. Об этом в четверг 22 сентября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что РФ давно отмечала необходимость расширения Совбеза Организации Объединенных Наций.

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается», - сказал Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

Замминистра озвучил мнение главы МИД РФ о том, что многие страны достойны стать постоянными членами Совбеза.

«Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно», - сказал он.

Сергей Рябков отметил также, что тональность речи американского президента демонстрирует претензии США на мировое доминирование.

Напомним, в среду 21 сентября президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации, заявил, что Соединенные Штаты выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. По словам Байдена, для ООН наступило время «стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на потребности современного мира».