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Политика22 сентября 2022 13:09

В МИД России поддержали предложение Байдена о расширении Совета безопасности ООН

Замглавы российского МИД Рябков заявил, что Россия выступает за расширение Совбеза ООН
Мария ПАВЛОВА
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия поддерживает предложение расширить Совбез ООН.

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия поддерживает предложение расширить Совбез ООН.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия поддерживает предложение президента США Джо Байдена о расширении Совета Безопасности ООН. Об этом в четверг 22 сентября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что РФ давно отмечала необходимость расширения Совбеза Организации Объединенных Наций.

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается», - сказал Рябков, отвечая на вопросы журналистов.

Замминистра озвучил мнение главы МИД РФ о том, что многие страны достойны стать постоянными членами Совбеза.

«Мы считаем что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно», - сказал он.

Сергей Рябков отметил также, что тональность речи американского президента демонстрирует претензии США на мировое доминирование.

Напомним, в среду 21 сентября президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации, заявил, что Соединенные Штаты выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. По словам Байдена, для ООН наступило время «стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на потребности современного мира».