Хозяин отеля от волнения чуть не ослеп после того, как увидел счет за электроэнергию Фото: Shutterstock

Владелец гостиницы на Сицилии (Италия) попал в больницу, потому что от волнения чуть не ослеп после того, как увидел счет за электроэнергию на 83 тысячи евро. Об этом пишет местное издание Giornale di Sicilia отмечая, что сумма счета превышает обычную плату в 10 раз.

“Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения", - рассказал владелец отеля Давиде Беллиттери.

Счет на 83 тысячи евро, который он обязан оплатить до 9 октября, поверг его в шок. Такие расходы отель может не потянуть и закрыться до 1 октября этого года. Давиде пояснил, что в прошлом месяце сумма составляла всего 9 тысяч евро.

В больнице предприниматель получил нужные капли для глаз и находился шесть часов под наблюдением врача. Как только ему полегчало, он сразу же связался с адвокатами, которые составят иск против электроэнергетической компании. Операторы, помимо огромной суммы, требуют плату за установку нового счетчика.

12 сентября в Еврокомиссии признали, что не видят способа вернуть цены на энергию к уровню, который был до начала конфликта на Украине. Эксперты также предрекают “суровую зиму” в Европе обусловленную энергокризисом и ростом цен.