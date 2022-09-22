В ЛДНР по поручению Путина проводят кадровые конкурсы «Лидеры возрождения»

В Донецкой и Луганской народных республиках в четверг 22 сентября стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения».

В Донецкой и Луганской народных республиках в четверг 22 сентября стартовали кадровые конкурсы «Лидеры возрождения». Поручения провести эти конкурсы в регионах дал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Напомним, кадровые конкурсы «Лидеры России» стали традиционными в регионах РФ. Эти мероприятия помогают выявить талантливых управленцев и дать им шанс реализовать свои способности на пользу стране. В республиках Донбасса, где конкурсы стартуют впервые, проведение подобных мероприятий особенно актуально и своевременно, так как потребность народных республик в квалифицированных управленцах высока.

«Есть ощущение, что если в России такой конкурс – это социальный лифт, то в Донбассе это может быть «социальной ракетой», - сказал в четверг 22 сентября первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая на мероприятиях, посвященных запуску конкурсов.

Кириенко напомнил, что многие талантливые люди на Донбассе сейчас несут военную службу и рассказал, что для тех, кто сегодня несет военную службу, предусмотрена возможность подать заявку по упрощенной процедуре, в том числе в бумажном виде, что на передовой более реалистично.

О необходимости эффективного механизма поиска, отбора и обучения управленческих кадров заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Для восстановления мирной жизни республика остро нуждается в профессионалах – грамотных управленцах, настоящих лидерах. Тех, кто готов взять на себя ответственность за возрождение экономики, промышленности и сельского хозяйства, восстановление социальной сферы», - сказал он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех, кто готов трудиться и кому не безразлична судьба Родины, смотреть в будущее и участвовать в конкурсе «Лидеры возрождения».

«Уже сегодня мы должны думать о возрождении экономической мощи и величия Луганского края!», - сказал Пасечник.

Своевременность поручения президента о проведении кадрового конкурса в ЛДНР подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе, член Общественного совета конкурса Владимир Якушев. Важность российских наработок и опыта по проведению кадровых проектов отметил член Общественного совета конкурса Анатолий Артамонов.

Принять участие в конкурсах могут молодые руководители. Условия: возраст не менее 20 лет, опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (претендент должен не менее года жить, учиться или работать на территории региона или иметь живущих там близких родственников). Регистрация уже началась, подать заявку можно на сайте лидерывозрождения.рф.

Накануне, 21 сентября, аналогичные кадровые конкурсы стартовали в Запорожской и Херсонской областях.

Победители будут включены в кадровые резервы, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов. А также они получат по миллиону рублей на обучение в России.