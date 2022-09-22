В МИД Индии повторили позицию по Украине, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи повторил позицию государства по Украине, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в России.

"Индия не один раз подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и урегулирования продолжающегося конфликта через диалог и дипломатию. Это было подтверждено премьер-министром Нарендрой Моди в ходе его недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде", - сказал он в ходе брифинга сегодня, 22 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны

Ранее сайт KP.RU писал о том, как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.