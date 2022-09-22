Соответствующее распоряжение приведут в исполнение 1 января 2022 года Фото: Shutterstock

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что на выплаты по универсальному пособию для семей с детьми выделят 1,7 триллиона рублей. Выплаты пособия семьям с низким доходом будут производиться с 1 января 2023 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал об инициативе по универсальным выплатам.

«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», – сообщил Мишустин.

По словам министра, в российских семьях воспитывается порядка 10 млн детей. Государство приняло решение оказывать материальную поддержку ячейкам общества с 2023 года.

Новое пособие предусматривает выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Также субсидии будут предоставляться женщинам, вставшим на учет на раннем сроке беременности.

Оформить пособие можно в филиалах МФЦ, а также дистанционно на портале “Госуслуги”.

Сайт KP.RU писал, что выплаты гражданам России, призванным в Вооруженные силы по мобилизации, превысят 200 тысяч рублей в месяц. Такую сумму обозначил военный комиссар Якутии Александр Авдонин для своей юрисдикции. Служба резервистов приравнивается к контрактной, поэтому оплачивается соответствующим образом.