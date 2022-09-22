Андрей Чибис: «Наша задача – сделать так, чтобы семьи мобилизованных не были брошены»

«Мурманская область обладает опытом и главное – с учетом базирования Северного флота – большим количеством людей, которые защищали и защищают нашу Родину. Я еще раз обращаю внимание на ключевые задачи, которые стоят перед нами и имеют высочайший приоритет. Накануне мы приняли необходимые организационные решения, они доведены до военных комиссариатов муниципалитетов. Первое – обеспечить на территории региона частичную мобилизацию порядка 1000 человек. Прошу все органы исполнительной власти, администрации муниципалитетов, руководство предприятий обеспечить всю необходимую поддержку и содействие военным комиссариатам», – дал распоряжения Андрей Чибис для незамедлительной реализации указа Президента России Владимира Путина в регионе.

Министр здравоохранения Дмитрий Панычев доложил о выполнении мобилизационных задач военно-медицинской комиссией.

«Постановлением Правительства Мурманской области утверждены составы медработников в призывных комиссиях: областной и муниципальных. Мы персонально выверяем, нет ли сейчас среди них отсутствующих, на этот случай существует резервный состав. Как и поручил губернатор региона, с 23 сентября в военкоматах начнется работа с гражданами, направленными на медицинское освидетельствование, необходимую помощь военным медикам мы окажем», – пояснил Дмитрий Панычев.

Андрей Чибис призвал не оставлять без внимания и поддержки семьи мобилизованных.

«Наша задача – сделать так, чтобы семьи мобилизованных не были брошены. Это важнейшая задача, прежде всего для руководителей муниципалитетов. Принципиально важно, чтобы семьи и все их вопросы немедленно брались на контроль и оперативно принимались необходимые решения для обеспечения их комфорта и спокойствия», – потребовал глава области.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев разъяснил, что призываться будут в первую очередь граждане, уволенные в запас в последние 5 лет, которые служили контракту или по призыву или прошедшие мобилизационные сборы.

«Это граждане так называемой первой категории. Конечно же приоритет в данной категории будет отдаваться гражданам, которые имеют определённые навыки, опыт», – уточнил Александр Моисеев.

«При выезде на территорию проведения спецоперации я лично общался с ребятами, которые сегодня обеспечивают исполнение задач в рамках СВО. И увидел эффективность, боеспособность и настоящий героизм. Они действительно достойные потомки тех, кто защищал нашу страну в Великую Отечественную войну. Это очень важно осознавать, почему и зачем они выполняют эти задачи – чтобы защитить нашу страну, нас с вами», – сказал Андрей Чибис.