В Гильдии риэлторов спрогнозировали падение цен на жилье в России на 15-20% Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал, что в ближайшие полтора года цены на жилье в России упадут на 15-20%. Снижающийся спрос и экономические опасения приведут к тому, что большинство россиян откажутся от покупки недвижимости. А те, кто уже успел взять ипотеку, прекратят ее выплачивать.

Причина в том, что бросить старое жилье и взять в ипотеку новое, более дешевое, будет выгоднее, уверен эксперт.

- Прогнозируем массовый отток дольщиков, которые взяли ипотечные кредиты ранее. Конечно, отказ от выплаты кредита ведет к тому, что банк забирает залоговое имущество и первоначальный взнос - 10-15%. Но это может быть выгоднее. Уже сейчас цены упали на 20-30%, - сказал риэлтор «Абзацу».

Чтобы не допустить подобной ситуации, Центробанк ужесточает требования к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

Но, по мнению эксперта, такая мера несколько запоздала, так как люди уже сильно закредитованы. Но отказываться от ипотечных кредитов никто не станет, это единственный способ приобрести свою собственную недвижимость.