В Запорожской области предотвратили покушение на главу региона Балицкого Фото: Архив "КП"

СБУ готовила покушение на руководителя Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя.

Он пояснил, что для совершения преступления были привлечены обычные граждане.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо. Злоумышленники заложили бомбу на пути следования машины главы региона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.