Эстония призвала на дополнительные военные сборы своих резервистов

Правительство Эстонии выпустило распоряжение о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы "Okas 2022" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Эстонии выпустило распоряжение о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы "Okas 2022" ("Шип 2022"), в которых примет участие 2861 человек, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"По предложению командующего Силами обороны на дополнительные сборы будут призваны резервисты 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Всего 2861 человек", - говорится в сообщении.

Сборы пройдут с 22 по 28 сентября 2022 года. В ходе дополнительного учебно-тренировочного сбора "Окас-2022" отрабатывается последовательность действий при управлении национальной обороной, начиная с принятия решений правительства и командованием, заканчивая сбором резервистов в пунктах назначения.

Власти Эстонии предполагают, что армия должна быть готова быстро реагировать на приказы правительства и отрабатывать тактические действия в полной мере. Непосредственной угрозы безопасности, как уточняется, Эстонии нет.

Ранее в Эстонии заявили, что не будут препятствовать выезду проживающих в стране россиян, однако, если те примут участие в спецоперации РФ на Украине, они уже никогда не смогут вернуться. По данным МВД Эстонии, 80 тысяч жителей страны имеют российское гражданство. Часть из них может решить вернуться в Россию, власти же не могут оставить это без внимания с учетом обстоятельств.