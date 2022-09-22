В Совфеде предложили обновить критерии годности к военной службе по здоровью

В Совфеде предложили пересмотреть критерии годности призывников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Критерии годности к несению военной службы в РФ нуждаются в обновлении, заявила в четверг 22 сентября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Сенатор предложила, в частности, исключить некоторые заболевания из списка тех, что позволяют призывнику получить отсрочку от воинской службы. Так, Ковитиди напомнила, что от воинской службы и военных сборов сейчас освобождаются граждане, страдающие плоскостопием и сколиозом определенной степени выраженности.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», - цитирует Ковитиди РИА Новости.

Сенатор мотивировала необходимость признания ряда заболеваний не препятствующими призыву тем, что России необходимо увеличение резерва годных к службе молодых людей.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву», - резюмировала Ольга Ковитиди, добавив, что существует необходимость обновить также и подходы к подготовке младших офицеров.

Ранее сообщалось, что получивших гражданство России мигрантов отправят служить в армию. Они смогут проходить воинскую службу в различных подразделениях. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мобилизация затронет «отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность». Общая численность мобилизуемых составит 300 тысяч человек, уточнил председатель нижней палаты российского парламента.