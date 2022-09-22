В МИД Китая призвали к возобновлению прямого диалога между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину к возобновлению диалога и переговорам по урегулированию ситуации без предварительных условий. Об этом он заявил сегодня, 22 сентября, в ходе Совета безопасности ООН.

"В первую очередь, мы должны придерживаться диалога и переговоров. Основным приоритетом для сторон является возобновление диалога без предварительных условий" - выразил свое мнение Ван И.

Китайский дипломат также призвал Москву и Киев к обсуждению выполнимых опций в качестве одного из условий для прекращения конфликта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.