В США заявили, что сейчас не время вести с Россией дела как обычно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США считают, что на данном этапе "не время вести дела с Россией, как обычно", заявил сегодня, 22 сентября, РИА Новости координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал сроки возможного возобновления диалога по стратегической стабильности между двумя государствами.

"Мы считаем, что сейчас на время вести дела с Россией, как обычно", - сказал агентству Кирби, который находится в Нью-Йорке для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Диалог между РФ и США по вопросам стратегической стабильности был прерван по инициативе Штатов вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.