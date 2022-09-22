Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "знаменитое контрнаступление" Вооруженных сил Украины на освобожденные территории трещит по швам.

"Противнику прекрасно известно о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. "Знаменитое контрнаступление" украинской армии на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие", - отметил Кадыров в Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.