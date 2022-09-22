Президент высоко оценил работу ДОМ.РФ

Президент России Владимир Путин с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Фото: kremlin.ru

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко 22 сентября встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе рабочей встречи обсуждали итоги работы компании — она ведет деятельность уже 25 лет — и перспективы развития жилищной сферы. Глава государства дал высокую оценку деятельности институт развития с точки зрения решения социальных и экономических задач.

Во время встречи Виталий Мутко подчеркнул, что за четверть века ДОМ.РФ фактически с нуля удалось создать рынок ипотечного кредитования. Такие займы стали ведущим инструментом улучшения жилищных условий и послужили драйвером развития строительной сферы.

— С начала 2000-х годов жилье с ее помощью приобрели более 14 млн семей, ввод жилья вырос в 3 раза (с 30 до 93 млн кв. м в 2021 году), а обеспеченность – с 19 до 28 кв. м на человека, – сообщил гендиректор ДОМ.РФ.

Глава компании особо выделил инструмент счетов эскроу для долевого строительства и механизм проектного финансирования (ПФ). Это позволит избежать проблемы обманутых дольщиков. Банк ДОМ.РФ входит в топ-3 ведущих ипотечных кредиторов и остается лидером отечественного рынка ПФ: финансирует строительство 44 млн «квадратов» жилья и инфраструктуры.

Виталий Мутко отметил растущую долю государственных ипотечных программ, которые поддерживают рынок в экономически сложные времена. ДОМ.РФ выступает оператором этих льготных программ. По данным гендиректора компании, 35% всех ипотечных кредитов сегодня — с господдержкой.

В свою очередь президент обратил особое внимание на программу Дальневосточной ипотеки, которую собираются сделать бессрочной. Мера поддержки стимулирует граждан оставаться на Дальнем Востоке и приезжать в дальневосточные регионы.

Виталий Мутко сообщил, что с помощью инструментов ДОМ.РФ за 25 лет работы жилищные условия улучшили 3,5 млн семей. Чтобы выполнить поставленные национальные цели (увеличение ввода жилья до 120 млн кв. м и ежегодное улучшение жилищных условий 5 млн семей) – Институт развития совершенствует и запускает новые механизмы увеличения спроса и предложения на рынке, привлекает дополнительных инвестиций в сферу девелопмента.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

О чем еще говорили во время рабочей встречи

Совершенствование системы индивидуального жилищного строительства (ИЖС): реестр типовых проектов, внедрение эскроу, льготной ипотеки, создание комплексных проектов деревянного домостроения.

Развитие цивилизованной аренды. В портфеле ДОМ.РФ почти 10 000 квартир и апартаментов в семи регионах.

Ипотечные ценные бумаги. Развитие этого рынка дает банкам ресурсы — так растут объемы кредитованеия и снижаются ставки.

Формирование комфортной городской среды. ДОМ.РФ создает мастер-планы городов и дизайн-проекты общественных пространств, разработал и внедрил «зеленый» ГОСТ.

Вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель. На них появляются новые микрорайоны и инфраструктурные социальные объекты.

Создан Консультационный центр федерального масштаба и запущен портал «спроси.дом.рф». «Надо, чтобы люди знали свои права и обязанности», – прокомментировал Владимир Путин.