Лавров назвал Зеленского "сукиным сыном" Запада. Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров образно охарактеризовал политику Запада в отношении президента Украины Владимира Зеленского, выступая в четверг 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Лавров отметил, что Соединенные Штаты и их союзники выстраивают политику по отношению к украинскому президенту, «исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». Напомним, эта фраза принадлежит президенту США Рузвельту. Франклин Рузвельт высказался подобным образом, говорят о никарагуанском диктаторе Сомосе.

Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что западные страны при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима.

Также Сергей Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать с Украины и заявил, что своей безнаказанностью киевский режим обязан Германии, Франции и США.

Ранее глава российского дипломатического ведомства заявил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая Украину вооружением.