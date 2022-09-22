Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter и Британии оценили оговорку бывшего премьер-министра королевства Бориса Джонсона, который случайно похвалил президента России Владимира Путина. Читатели отметили, что экс-премьер в первый раз сказал правду.

Говоря речь о поддержке Украины, политик заявил, что выражает благодарность Путину за вдохновляющее руководство. Позже он извинился, уточнив, что имел в виду украинского лидера Владимира Зеленского.

“Ой, он случайно сказал правду", - отметил один из комментаторов.

"Это не случайность, он точно знал, о чем говорит", - выразил свое мнение другой пользователь.

"И теперь он останется в новостях на целую неделю", - отметил еще один комментатор.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года можно прочитать здесь.